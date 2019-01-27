Алена Леонова: «Загитовой не обязательно сейчас гнаться за четверными. Достаточно сделать то, что она уже умеет, и она будет на высоте»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 поделилась мнением о возвращении к соревнованиям.

– Загитова начала тренировки, и это не похоже на поведение человека, который собирается уйти. Значит, возвращается?

– Алине как раз ввиду этого карантина выпал шанс. Все затормозились, все заново набирают форму, и ей представляется возможность влиться в эту элиту. Просто тренируясь и показывая те результаты, которые у нее уже были.

Ей не обязательно сейчас гнаться за четверными, достаточно сделать то, что она уже умеет, и она будет на высоте. Хотя зная характер Алины, она будет всегда стремиться еще выше, становиться с каждым сезоном лучше. Я не сомневаюсь, что она вернется. Она сто процентов вернется.

– А на высоте – это что?

– Если брать чемпионат России, главный старт года, то это тройка. Она ей по силам. Если она вернет позиции даже не прошлого сезона, а скорее олимпийского.

Понятно, что она выросла, и тяжелее делать эти элементы. Но если этот контент Алина будет делать без сучка и задоринки, судьи ее оценят щедро, – отметила Леонова.

Кажется, Загитова возвращается: пока неясно, продавать билеты на шоу или выигрывать вторую Олимпиаду?