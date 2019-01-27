Кавагути о том, вернется ли Загитова в спорт: «Не совсем понятно, какая у нее будет цель. Все достигнуто»

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фигурному катанию поделилась мнением насчет того, вернется ли в спорт олимпийская чемпионка .

– Доводилось слышать, что Загитова популярнее в Японии, чем многие японки, та же. Преувеличение или правда?

– Не берусь говорить, это сложно измерить. Но Загитова очень известна в Японии. Много рекламы, и она участвует не только во многих шоу, но даже телепередачах. Да и она красотка, что уж говорить.

– Она вернется? Вам бы этого хотелось?

– Сложно сказать, я не Загитова. Но в принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто. А с другой стороны, если она захочет – почему нет? Только какая у нее будет цель, мне не совсем понятно. Если найдет – прекрасно.

– Просто жаль, когда спортсмены уходят в 17 лет.

– Согласна. Но это и шанс начать вторую жизнь. Можно отойти от фигурного катания, идти работать куда хочешь, да даже в офис. Раньше многие долго катались, до сих пор выступает Туктамышева, русская фигуристка.

Но когда девчонки прыгают четверной, выдержать длинную карьеру тяжело. Так что мне интересно смотреть, как они прыгают. Но красоты не хватает, она появляется не сразу. И хочется довести все это до конца, идеального баланса. Пока, к сожалению, ни у кого не получается, – сказала Кавагути.

Кажется, Загитова возвращается: пока неясно, продавать билеты на шоу или выигрывать вторую Олимпиаду?