«Очень большая радость, что я пришла в зал». Загитова приступила к тренировкам в «Самбо-70» после карантина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возобновлении тренировок в Центре спорта и образования «Самбо-70».

«Наконец-то у нас тренировка. Для меня очень большая радость, что я пришла именно в зал. Тут другая атмосфера, все проходит очень позитивно.

Чем занималась на карантине? Естественно, были тренировки, подготовка к экзаменам, так как в этом году я сдаю ЕГЭ, была усиленная подготовка. И сдала на права», – сказала Загитова в сюжете Первого канала.

В декабре-2019 Загитова объявила о приостановке карьеры, впоследствии пропустив чемпионаты России и Европы.

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