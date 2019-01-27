Максим Ковтун: «Был бы счастлив, если бы Авербуха поддержало государство. Но в это не верится: помогут одному – захотят еще миллионы»

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Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал слова хореографа Ильи Авербуха о том, что государство должно поддерживать бизнес в период пандемии коронавируса.

«Я все-таки считаю, что государство должно помогать бизнесу, даже частному, при такой ситуации. А у нас как-то непонятно: режим самоизоляции – это что вообще такое? Законы, правила меняются на ходу, абсолютно неясно, что происходит в этом плане. Я смотрю на другие страны: там помощь идет постоянно, напрямую, всем. А у нас с этим беда.

Илье могу пожелать только стойкости, потому что я примерно представляю, какие потери он сейчас несет. Я был бы очень счастлив, если бы его поддержало государство, но в это мне не очень верится. Не верится, что вот так – раз! – и кому-то помогут.

Поддержат одного – захотят еще миллионы, понимаете? Хотя по идее государство должно так делать. Но, может, считает, что не должно. Не знаю», – сказал Ковтун.

Меня раздражают новогодние шоу фигуристов. Загитова, Медведева, Плющенко там как аниматоры на утреннике

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