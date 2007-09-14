Джеймс и Сипре пропустят серию Гран-при в новом сезоне

Французская пара – Морган Сипре пропустит серию Гран-при сезона-2019/20.

Призеры ЧМ-2018 были заявлены на домашний этап Гран-при Internationaux de France, который пройдет с 1 по 3 ноября, а также на японский этап NHK Trophy (22-24 ноября). Из предварительных протоколов на сайте Международного союза конькобежцев ( ) фамилии Джеймс и Сипре пропали.

В прошлом сезоне французы выиграли все соревнования, где принимали участие, за исключением чемпионата мира в Японии, там они заняли пятое место. Они взяли золото на чемпионате Европы и стали первыми в финале Гран-при.

Тарасова и Морозов выступят на Гран-при в России и Канаде, Забияко и Энберт – в США и Франции