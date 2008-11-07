Нина Мозер о финансировании: «После Сочи-2014 сказка закончилась – цирк уехал, остались клоуны, которые готовились к ОИ-2018 в других условиях»

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о проблемах с финансированием.

– Во время командных выступлений в Пхенчхане сложилось впечатление, что наши болельщики находились под воздействием сказки Сочи-2014. И никто не сказал им, что сказка закончилась.

– Слово «сказка» очень точное, хотя и сказка просто так не приходит. Перед Сочи-2014 мы не только сами пахали на тренировках, но у нас была поддержка – медицина и наука. А после Игр-2014 все закончилось – цирк уехал, остались одни клоуны, которые готовились в Пхенчхану уже в совершенно других условиях.

Мы стали Дон Кихотами. Сейчас все старается тянуть на себе федерация – честь им и хвала. Но о нас забыли федеральные организации и, в какой-то степени – Минспорта. А потом все ждут медалей, сказку, которая должна вдруг случиться. Но мы не феи, а люди, которые загнаны в тупик непрофессионализмом.

– То есть дело в сокращении финансирования?

– В том числе. У меня вся жизнь разделилась на «до Сочи» и «после Сочи». Наша отрасль развивалась в правильном направлении. В мире было только две страны, в которых спорт не являлся забавой – Китай и Россия. Было профессиональное отношение к делу. Но у нас это в некоторой степени уже сломалось. Лично я сейчас поднимаю юниорскую команду на энтузиазме.

– Тратите на нее олимпийские призовые?

– Они уже практически закончились, хотя для личного пользования не потрачено ничего. Покупаю билеты для поездки спортсменов на этапы Кубка России, аренду жилья для иногородних фигуристов, доплачиваю тренерам, потому что на 15 тысяч рублей молодой специалист с маленьким ребенком жить не может.

Взрослым спортсменам помогает федерация, а мне деться от юниоров некуда. Я затеялась их поднимать в своей школе. И все эти проблемы не интересуют больше никого. Сейчас олимпийская премия заканчивается – ее хватило на полгода. А следующая будет только в 2022 году.

– Государство больше денег не дает?

– Мне говорят – иди проси денег у руководства. А мне надоело просить. Я готова к финансированию под результат. Но в тех условиях, в которых я сейчас работаю, я не гарантирую высоких мест. И не пойду попрошайничать. Поэтому пусть будет, как идет. Пока меня радует моя молодая команда. В ней очень талантливые дети. И у них огромное желание стать чемпионами, – сказала Мозер.