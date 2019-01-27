Алена Косторная: «Ждем результатов тестов, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то карантин закончился»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная и серебряный призер ЧЕ Анна Щербакова прибыли на базу в Новогорск.

«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск, ждем результатов тестов, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», – сказала Косторная.

«В качестве мер предосторожности все спортсмены в номерах живут по одному», – сообщила Щербакова в сюжете Первого канала.

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