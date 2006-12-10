«Есть проблема в фигуристах, которые теряют мотивацию, потому что все уже заработали». Сестра Этери Тутберидзе о результатах Финала Гран-при

Сестра тренера Этери Тутберидзе Марина Хоффман прокомментировала в инстаграме результаты в женском одиночном катании.

В Финале участвовали четыре фигуристки Тутберидзе. Алена Косторная победила, Анна Щербакова завоевала серебро, – бронзу. Алина Загитова занимала второе место после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и стала последней.

«Отвечаю всем: Этери дает всем равные шансы, хочешь стартовать – стартуй, отговаривать тоже не в ее правилах, это спорт, у всех должен быть шанс, а кто как им распорядится – это уже личное отношение каждого.

Девочки, которые уже чего-то достигли, если хотят продолжать, должны тренироваться и режимить на равных, а может, еще больше, чтобы быть конкурентоспособными.

Спорт не стоит на месте, и никто не будет ждать, все хотят побед, в том числе японки и американки, это вы увидели, надеюсь!» – написала сестра Тутберидзе.

«Все очень просто, не надо копаться в дебрях психологии, списывать на пубертат или проблемы с ТШ, нет никаких проблем, кроме лени, нежелания и расслабона, чтобы выигрывать, надо соблюдать режим и тренироваться!

Когда-то Женя (Медведева – прим. Sports.ru) сказала в одном из интервью – сейчас она и не вспомнит об этом: как тренируешься, так и катаешь! Это формула успеха, и ничего другого нет!» – ответила Хоффман одной из подписчиц.

«Есть проблема в фигуристах, которые теряют мотивацию, потому что все уже заработали! Об этом подумайте!

Ее спортсмены взлетают очень высоко и зарабатывают за один-два сезона больше, чем мы все здесь за всю жизнь! И какая мотивация у них дальше?» – добавила сестра тренера.

Позднее Хоффман удалила комментарии.

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