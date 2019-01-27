Александр Горшков: «Загитова пока не уведомляла федерацию фигурного катания о планах на сезон»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков женское катание Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пока не уведомляла Федерацию фигурного катания России (ФФКР) о планах на следующий сезон. 

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Сегодня она была включена в основной состав сборной России на сезон-2020/21.

«Новой информации по Алине нет, она говорила, что приостанавливает выступления на этот сезон после финала Гран-при.

Пока ни о чем не уведомляла. Все находятся на самоизоляции, никто не тренируется», – прокомментировал глава ФФКР Александр Горшков. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья