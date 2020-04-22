«Крылья» просят игроков «проявить гражданскую позицию» и снизить зарплаты за апрель-май на 40% (Сергей Егоров)

Журналист Сергей Егоров сообщил, что направили специальные письма игрокам, отказавшимся идти за понижение зарплаты за апрель-май.

«Несколько футболистов «Крыльев» получили письмо от клуба – с просьбой «проявить свою гражданскую позицию и единый командный дух» и пойти на понижение зарплаты за апрель-май на 40%.

Весь тренерский штаб пошел на этот шаг, подавляющее большинство игроков – тоже.

За тех, кто на такой шаг не пошел, клуб может пойти сам и снизит зарплату на те самые 40% в одностороннем порядке», – написал Егоров.

«Крылья» идут на 15-м месте в турнирной таблице , набрав 22 очка после 22 туров чемпионата.

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока