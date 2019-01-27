Тарасова о критике в адрес Тутберидзе: «Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно»

Теги Киира Корпи Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику иностранных специалистов в адрес Этери Тутберидзе из-за методов ее работы.

– После чемпионата Европы-2020 методы Тутберидзе раскритиковали в Германии и Финляндии. А там ведь и конкуренток у россиянок нет.

– Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается?

– Это зависть, наверное.

– Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно.

– Но у нас принято отбиваться от этой критики, отвечать на нее — стоит ли это делать?

– Не знаю. Я бы не обращала внимания и шла дальше. Еще тратить на них время! На кого? На Кииру Корпи? Она была красавица, красавица и есть, но это не дает ей права рассуждать о том, в чем она, как мне кажется, не разбирается. Просто не имеет понятия! – рассказала Тарасова.

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