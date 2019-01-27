Тарасова о критике в адрес Тутберидзе: «Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно»

Известный тренер по фигурному катанию прокомментировала критику иностранных специалистов в адрес из-за методов ее работы.

– После чемпионата Европы-2020 методы Тутберидзе раскритиковали в Германии и Финляндии. А там ведь и конкуренток у россиянок нет.

– Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается?

– Это зависть, наверное.

– Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно.

– Но у нас принято отбиваться от этой критики, отвечать на нее — стоит ли это делать?

– Не знаю. Я бы не обращала внимания и шла дальше. Еще тратить на них время! На кого? На Кииру Корпи? Она была красавица, красавица и есть, но это не дает ей права рассуждать о том, в чем она, как мне кажется, не разбирается. Просто не имеет понятия! – рассказала Тарасова.

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