Даниил Глейхенгауз: «Скоро узнаете про музыку к новым программам Алины Загитовой»

, хореограф группы , прокомментировал изменение стоимости прыжков в фигурном катании, а также рассказал о музыке к новым программами .

В декабре прошлого года олимпийская чемпионка сообщила о перерыве в карьере.

«Я против уравнивания флипа и лутца в цене, мне кажется это странно. Лутц должен стоить дороже, это точно.



Про музыку к новым программам Алины скоро узнаете. Мы сначала должны послушать музыку на льду, прежде чем объявлять ее, а сейчас это невозможно», – сказал Глейхенгауз во время прямого эфира в инстаграме.

Загитова должна вернуться, но не к Тутберидзе. В системе Этери нет места кому-то, кроме подростков