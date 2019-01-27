Даниил Глейхенгауз: «Скоро узнаете про музыку к новым программам Алины Загитовой»

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал изменение стоимости прыжков в фигурном катании, а также рассказал о музыке к новым программами Алины Загитовой.

В декабре прошлого года олимпийская чемпионка сообщила о перерыве в карьере.

«Я против уравнивания флипа и лутца в цене, мне кажется это странно. Лутц должен стоить дороже, это точно.

Про музыку к новым программам Алины скоро узнаете. Мы сначала должны послушать музыку на льду, прежде чем объявлять ее, а сейчас это невозможно», – сказал Глейхенгауз во время прямого эфира в инстаграме.

Загитова должна вернуться, но не к Тутберидзе. В системе Этери нет места кому-то, кроме подростков

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