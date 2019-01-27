Алина Загитова: «Целыми днями учусь. Утром – тренировки, а вечером – подготовка к ЕГЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как складывается ее день во время самоизоляции.

«Я целыми днями почти учусь. Утром у меня тренировки, а вечером – подготовка к ЕГЭ. Мой день – тренировки, учеба, тренировки, учеба.



Я встаю каждый день в восемь утра. Даже когда у меня нет тренировок и школы утром. Я научила свой организм вставать так рано.



Какие люблю предметы? Мне очень нравится математика. Биологию не очень люблю, честно скажу», – призналась Загитова во время онлайн-тренировки в инстаграме.

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