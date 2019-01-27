Фетисов о возрастном цензе: «Иногда встречаешь фигуристок, а они просто убитые в 18-19 лет. И уже поковеркали свою судьбу»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением насчет необходимости возрастного ценза в фигурном катании.

– Я восхищаюсь нашими девчонками. Но я совершенно четко понимаю психологию этих юных девушек. Иногда встречаешь их, а они просто убитые в возрасте 18-19 лет. И уже поковеркали свою судьбу. Для них это сложно. С одной стороны, нам где-то за них волнительно, а с другой — главное, что наша страна побеждает. Что там происходит с остальными, кто не выиграл, — никто не думает.

Человек, который вырос в спорте, понимает, что, может быть, и есть смысл поднять соревновательный возраст. Величие спортсмена заключается не только в количестве оборотов, но и в том, как долго и стабильно он радует своего болельщика. Если мы ставим условия возрастного лимита, наверное, это не совсем спортивная история.

Мы тоже лимитируем карьеру спортсмена до минимума. Я как долгожитель спорта могу сказать, что радость от игры и понимание, что ты – часть большой хоккейной системы, ближе к 40 годам уже по-другому мотивирует тебя. Успехи в 18-20 лет воспринимаешь неосознанно. Обидно, что, если молодая талантливая девочка не может сделать какое-то количество прыжков, она уже никому не нужна.

Вероятно, Загитова уже не будет выступать, хотя ей всего 18 – в хоккее в такое время люди только начинают взрослую карьеру.

Скажу одно: такие, как Катарина Витт, которая каталась на высоком уровне 10-15 лет, остаются в истории.

А других девочек, которые фантастически провели Олимпиаду и поставили сумасшедшие рекорды, оценивали не по красивому фигурному катанию, а по цифрам. Это тоже новая история: «О, она побила новый мировой рекорд», – сказал Фетисов.

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