Евгений Плющенко: «Составляем программы Трусовой, думаем над образами. Посмотрим в конце сезона, каким у нее станет скольжение»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о будущей работе с .

– Готов работать 24х7 в неделю. Все шоу отменены, закончится самоизоляция и приступим. Для чего я создавал академию? Не просто, чтобы она была, а чтобы воспитывать классных фигуристов. Я на это настроен очень серьезно. И мне очень нравится тренировать – это моя страсть, моя профессия. Люблю сам все показывать на льду.

Я позволю себе напомнить, что с молодыми фигуристками уже кое-чего добился. Когда перешла ко мне Софья Титова, проблемой для нее были прыжки не только в три оборота, но и в два с половиной. А в этом, уже закончившемся сезоне, она выиграла все состязания среди девочек своего возраста.

И тройные у нее пошли, и скольжение... Думаю, многие приходят и потому, что видят: мы работаем со всеми очень плотно, профессионально. Сейчас строим новый каток, для фигуристов удобно.

– Сможешь ли ты ездить с той же Сашей Трусовой на все соревнования, стоять у бортика, быть постоянно рядом?

– Да, смогу: мое решение взвешенное. И очень верю в помощь хореографов, с которыми уже договорились. Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим, составляем программы, подбираем музыку. Думаем над образами.

– Ты уже выходил на лед с Трусовой?

– Нет, сейчас же изоляция. Но общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение, – сказал Плющенко.

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