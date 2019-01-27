Отец Трусовой: «Вокруг Саши много негатива в соцсетях, ее имя пытаются использовать, часто нечестным образом. Будем с этим разбираться»

Отец российской фигуристки Александры Трусовой Вячеслав сообщил, что спортсменка не давала никаких объяснений переходу к Евгению Плющенко в соцсетях.

Ранее ряд изданий опубликовал слова Трусовой якобы с ее страницы Вконтакте.

«Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается.

Официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры.

Вокруг Саши много негатива в соцсетях, ее имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться», – рассказал Вячеслав Трусов.

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