«Мы не считаем синдром Аспергера чем-то обидным». Главный редактор Starhit ответила Плющенко и Рудковской насчет статьи об их сыне

Главный редактор журнала Starhit Анастасия Ананьина опубликовала заявление по поводу публикации о сыне двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Александре.

Журнал разместил материал, в котором говорилось о возможном наличии у Плющенко-младшего нарушения психического развития.

«Мы – таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить.

Зачастую именно таблоиды выполняют функцию «общественных контролеров», не давая сильным мира сего жить без оглядки на интересы социума.

А бывает так, что именно таблоиды формируют мнение масс, первыми берясь за обсуждение неоднозначных поступков героев наших публикаций. Тех людей, на которых из-за их известности ложится и дополнительный груз ответственности перед аудиторией.

И даже в самых острых и громких статьях мы неукоснительно придерживаемся правила: не оскорблять личного достоинства человека, о котором говорим.

Мы всегда ратуем за то, чтобы у редакции была свобода действий, в том числе право на публикацию материалов, затрагивающих актуальные социальные темы. Так, мы считаем важным говорить о социализации детей с особенностями развития, не боясь и не испытывая смущения.

Каждый день мы пишем о наших героях, а маленький Саша Плющенко, несомненно, им является. Несмотря на юный возраст, он уже многого достиг. Шоу с его участием популярны у зрителей, а сам он вместе с родителями — частый гость светских мероприятий и герой реалити-шоу.

Опыт известного человека или методы воспитания в звездных семьях читатель нередко примеряет на себя, вдохновляясь или осуждая. Одни ищут объяснения успехов в особенностях развития ребенка, другие – обсуждают принципы воспитания будущих чемпионов.

В любом случае, затронутая тема важна для тысяч родителей, которые в реальности сталкиваются с огромными проблемами в успешной социализации своих детей.

В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции Starhit или авторским материалом наших сотрудников – первоисточником было другое издание.

Но мы в Starhit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни – оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели.

Дискуссия, возникшая в обществе, доказывает, что всем нам еще предстоит много работать над этим. В ближайшее время мы инициируем серию материалов о тех героях, которые своим примером и своей историей могут помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Мы хотим, чтобы в нашем обществе стало больше терпимости и понимания, и постараемся внести в это свой посильный вклад», – написала Ананьина.

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