Елизавета Туктамышева: «Тренировать прыжки в домашних условиях невозможно»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, как проводит время на самоизоляции.

«У меня расписана вся неделя. Есть и тренировки, и интервью, и учеба, так как я заканчиваю университет в этом году. Поэтому у меня не так много времени, чтобы посидеть, поскучать и подумать, как же сложно ничего не делать на карантине.

Что касается тренировок, то, к сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях невозможно. Даже если мы занимаемся, все мышцы прокачиваем, делаем функционалку, но мы понимаем, что в маленьком пространстве невозможно прыгнуть тройные прыжки. Возможно, больше всего пострадает вестибулярный аппарат.

Одинарный прыжок можно исполнить, но он не так много дает. Находимся мы не в такой плохой форме, но специфические упражнения очень сложно выполнять», – сказала Туктамышева.