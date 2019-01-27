«Я человек, который не очень разбирается в воде». Загитова сыграла в «Дорого-дешево» с помадой, мармеладом, патчами для глаз и другими предметами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграла в игру «Дорого-дешево».

В процессе игры Загитова должна была определить, какой из двух предметов стоит дороже, а какой дешевле.

Фигуристка сравнила губную помаду, воду, плюшевых медведей, туфли, мармелад, бьюти-блендеры, суши и патчи для глаз. Игра закончилась со счетом 4:4.

«Это было еще в марте до ввода карантина, было весело и увлекательно, и так хочется, чтобы пандемия закончилась как можно скорее, и мы снова могли встречаться и радоваться каждому дню наяву», – написала Загитова.

12 милейших фото, где Загитова и Медведева вместе: объятия, шампанское и тот самый подиум