«Я человек, который не очень разбирается в воде». Загитова сыграла в «Дорого-дешево» с помадой, мармеладом, патчами для глаз и другими предметами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграла в игру «Дорого-дешево».
В процессе игры Загитова должна была определить, какой из двух предметов стоит дороже, а какой дешевле.
Фигуристка сравнила губную помаду, воду, плюшевых медведей, туфли, мармелад, бьюти-блендеры, суши и патчи для глаз. Игра закончилась со счетом 4:4.
«Это было еще в марте до ввода карантина, было весело и увлекательно, и так хочется, чтобы пандемия закончилась как можно скорее, и мы снова могли встречаться и радоваться каждому дню наяву», – написала Загитова.
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🤩 4:4 💪... игра «Дорого – Дёшево🛒» от @сosmopolitan_russia .Это было ещё в марте до ввода карантина, было весело и увлекательно, и так хочется, чтобы пандемия закончилась как можно скорее, и мы снова могли встречаться и радоваться каждому дню наяву. Пишите ваши мысли, что больше всего понравилось 😉