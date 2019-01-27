Владимир Познер: «Меня удивила Тутберидзе. Умница, очень естественная, ни во что не играет»

Теги сборная России Владимир Познер женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Телеведущий Владимир Познер в интервью Sports.ru рассказал об отношении к тренеру Этери Тутберидзе. 

Тутберидзе стала гостем передачи Познера на Первом канале в апреле прошлого года. 

«Меня удивила Тутберидзе. Умница, очень естественная, ни во что не играет. Говорит как есть. Произвела просто прекрасное впечатление.

Лучше многих-многих-многих других», – сказал Познер. 

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