Владимир Познер: «Меня удивила Тутберидзе. Умница, очень естественная, ни во что не играет»

Телеведущий Владимир Познер в интервью Sports.ru рассказал об отношении к тренеру Этери Тутберидзе.

Тутберидзе стала гостем передачи Познера на Первом канале в апреле прошлого года.

«Меня удивила Тутберидзе. Умница, очень естественная, ни во что не играет. Говорит как есть. Произвела просто прекрасное впечатление.

Лучше многих-многих-многих других», – сказал Познер.

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