Александра Трусова: «Тренируюсь в основном дома. Могу выйти во двор попрыгать, мне необходимо держать себя в форме»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова рассказала, как поддерживает форму в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Сейчас фигуристка должна находиться на двухнедельном карантине (не выходить из дома), так как 29 марта прилетела из Египта.

– Как вы переживаете нынешний режим самоизоляции?

– Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой.

Сейчас из-за нынешней ситуации с семьей провожу больше времени. Нам точно не скучно. Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме.

– Ваша главная фишка – четверные. На полу прыгают тройной аксель, а реально ли в домашних условиях тренировать четверной?

– Аксель – это три с половиной оборота, то есть вроде бы почти можно. Но я пробовала больше трех с половиной, перекручиваешь совсем немного.

И это аксель, который на полу прыгать легче, чем на льду, лично мне по крайней мере. А все остальные прыжки – тяжелее. Поэтому четверной на полу делать не получается.

– Значит, эта самоизоляция сильнее бьет по вам, чем по соперницам. Ведь они-то тройные тренировать могут.

– Да нет, плохо всем. Сколько бы ты на полу не прыгал, все равно ощущения на льду забываются. Там все совершенно по-другому. В отсутствие льда нам всем тяжело поддерживать свою форму.

– Вам страшно из-за ситуации вокруг вируса?

– Страха я пока не ощутила. Мы в загородном доме с семьей, почти ничего не изменилось, только никуда не ходим. И тренировок нет, – рассказала Трусова.

Трусова прыгнула аксель в 1,5 оборота на роликовых коньках. Если это свежее видео, то спортсменка нарушила режим карантина

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен (и вы понимаете почему). Трусова, Щербакова и Косторная остались без титула