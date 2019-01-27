Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Олег Васильев заразился коронавирусом (Mash)

Олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев сдал положительный тест на коронавирус.

«60-летний чемпион мира, Европы и Олимпийских игр обратился за помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии.

Медики взяли анализы у всей семьи. У спортсмена и второго ребенка (сына жены) они оказались положительными. Сейчас Васильевы сдали еще один тест, результатов ждут дома», – сообщает телеграм-канал Mash.

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