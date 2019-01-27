Аделина Сотникова: «Сбросила 12 кг за 4 месяца выступлений. Так худеть нельзя, очень вредно для здоровья»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала, как похудела на 12 кг.

«12 кг сбросила. Есть люди, кому полнота идет, а есть я, которой она вообще не идет. Пока что держусь.

Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме.

За время выступлений так и скинула. Похудела за 4 месяца. На самом деле так худеть нельзя... это для здоровья очень вредно», – написала Сотникова.

«Мне делали операцию через горло. Доктор сказал, что шрам очень сексуальный». Аделина Сотникова прощается со спортом