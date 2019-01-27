Ари Закарян: «Мы живем в тяжелое время. Не знаю, политическая ли это история или эпидемия, очевидно – люди умирают»

Теги чемпионат мира ISU Ари Закарян ISU Skating Awards коронавирус Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян высказал мнение, когда может быть проведен чемпионат мира по фигурному катанию, отмененный из-за коронавируса, а также рассказал о потерях спорта из-за пандемии.

– Чемпионат мира еще можно спасти? Верите, что он может еще пройти в октябре?

– Я думаю, если проводить чемпионат мира, то есть два варианта. Первый – сразу переносить на 2021 год. И тут вопрос к ISU – по идее, союзу надо будет выпустить особое заявление и определить, пройдет он в Швеции, как планировалось, или право проведения передается Монреалю. Посмотрим, какое будет решение.

Второй вариант – если вдруг какие-то дороги откроются или будет позитив в течение нескольких недель, в крайнем случае, до 1 мая, то провести его в августе. Позже – невозможно. На мой взгляд, октябрь – не целесообразно. Если бы сейчас катки открылись и ребята могли бы тренироваться, то август – оптимальное время.

– Следующий момент – ледовый «Оскар». С ним же чуть полегче, чем чемпионатом мира. Его в теории можно попробовать онлайн провести.

– Как понимаете, сейчас конкретный шатдаун по всему миру. Я в Лас-Вегасе, стараюсь не выходить из дома, закупился всем чем можно. Может быть, для некоторых это дико и смешно, но сижу вот и пытаюсь соблюдать рекомендации медиков и правительства.

Спекулировать какой-то идеей, говорить, что «Оскар» будет проведен, я не могу. Все-таки это мероприятие ISU. Мы подождем, пока закончится происходящее сейчас – даже слова не могу подобрать – и после этого в консультациях с ISU поймем, что делать дальше. Сейчас такая ситуация, что предпринять что-то нереально.

– И третье мероприятие – конгресс ISU в Таиланде. Он состоится?

– Все в ожидании, все федерации мира. Наш спорт остановился, тренировок нет. Людям будет очень сложно восстановить форму, многие фигуристы без тренировок не могут неделю, а тут идет куда более серьезная потеря времени.

Конечное решение за ISU, но на данный момент я пойму, если его не удастся провести. Мир занят другими делами. Мы сейчас занимаемся спасением планеты, ни больше, ни меньше.

– Реально посчитать, сколько потеряло фигурное катание?

– Очень много. Работу потеряли, что никогда не вернуть. Дали веру спортсменам, они были счастливы соревноваться, у них была мечта поехать на чемпионат мира, в такой прекрасный город, как Монреаль, выступать на 21-тысячной арене, почти все билеты были проданы. Надо математика посадить анализировать – и он поймет, что удар по нашему спорту серьезный.

Другие тоже терпят убытки. Некоторые из видов спорта, возможно, даже в полной мере и не восстановятся никогда. Олимпиада перенесена, все крупнейшие мероприятия – тоже.

Мы живем в тяжелое время. Не знаю, политическая ли это история или эпидемия. Очевидно, болезнь есть, люди умирают. Но почему это происходит – я лично для себя не понял, – сказал Закарян.

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