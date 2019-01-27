Ари Закарян: «Мы живем в тяжелое время. Не знаю, политическая ли это история или эпидемия, очевидно – люди умирают»

Спортивный агент Ари Закарян высказал мнение, когда может быть проведен чемпионат мира по фигурному катанию, отмененный из-за коронавируса, а также рассказал о потерях спорта из-за пандемии.

– Чемпионат мира еще можно спасти? Верите, что он может еще пройти в октябре?

– Я думаю, если проводить чемпионат мира, то есть два варианта. Первый – сразу переносить на 2021 год. И тут вопрос к – по идее, союзу надо будет выпустить особое заявление и определить, пройдет он в Швеции, как планировалось, или право проведения передается Монреалю. Посмотрим, какое будет решение.

Второй вариант – если вдруг какие-то дороги откроются или будет позитив в течение нескольких недель, в крайнем случае, до 1 мая, то провести его в августе. Позже – невозможно. На мой взгляд, октябрь – не целесообразно. Если бы сейчас катки открылись и ребята могли бы тренироваться, то август – оптимальное время.

– Следующий момент – ледовый «Оскар». С ним же чуть полегче, чем чемпионатом мира. Его в теории можно попробовать онлайн провести.

– Как понимаете, сейчас конкретный шатдаун по всему миру. Я в Лас-Вегасе, стараюсь не выходить из дома, закупился всем чем можно. Может быть, для некоторых это дико и смешно, но сижу вот и пытаюсь соблюдать рекомендации медиков и правительства.

Спекулировать какой-то идеей, говорить, что «Оскар» будет проведен, я не могу. Все-таки это мероприятие ISU. Мы подождем, пока закончится происходящее сейчас – даже слова не могу подобрать – и после этого в консультациях с ISU поймем, что делать дальше. Сейчас такая ситуация, что предпринять что-то нереально.

– И третье мероприятие – конгресс ISU в Таиланде. Он состоится?

– Все в ожидании, все федерации мира. Наш спорт остановился, тренировок нет. Людям будет очень сложно восстановить форму, многие фигуристы без тренировок не могут неделю, а тут идет куда более серьезная потеря времени.

Конечное решение за ISU, но на данный момент я пойму, если его не удастся провести. Мир занят другими делами. Мы сейчас занимаемся спасением планеты, ни больше, ни меньше.

– Реально посчитать, сколько потеряло фигурное катание?

– Очень много. Работу потеряли, что никогда не вернуть. Дали веру спортсменам, они были счастливы соревноваться, у них была мечта поехать на чемпионат мира, в такой прекрасный город, как Монреаль, выступать на 21-тысячной арене, почти все билеты были проданы. Надо математика посадить анализировать – и он поймет, что удар по нашему спорту серьезный.

Другие тоже терпят убытки. Некоторые из видов спорта, возможно, даже в полной мере и не восстановятся никогда. Олимпиада перенесена, все крупнейшие мероприятия – тоже.

Мы живем в тяжелое время. Не знаю, политическая ли это история или эпидемия. Очевидно, болезнь есть, люди умирают. Но почему это происходит – я лично для себя не понял, – сказал Закарян.

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