Алена Леонова: «Отмена чемпионата мира – это удар, но вряд ли фавориты турнира поменяются за год»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 по фигурному катанию считает, что ЧМ-2020, который не прошел в Монреале из-за коронавируса, стоит отменить, а не переносить на осень.

«С одной стороны, лучше бы его перенести на более поздний срок, но если назначить его проведение на октябрь, то он наложится на этапы . А из этого следует, что спортсменам после нынешнего карантина отдыхать будет больше нельзя, так как надо набирать форму и держать себя в ней.

Это будет очень суматошная ситуация и странная, учитывая, что по идее по две программы на сезон следует готовить. Понимая все это, наверное, скажу, что лучше его совсем отменить.

Психическая нагрузка на человека тоже будет серьезной, потому что спортсмен весь сезон идет к главному старту – чемпионату мира, который завершает сезон. А здесь эти важнейшие соревнования могут возникнуть в самом начале. Это совсем не вариант.

Это удар, но, учитывая сложившуюся ситуацию и причину отмены турнира, то все к лучшему. Ведь мы же не знаем, что бы случилось, если бы чемпионат мира был проведен? Какие бы последствия были затем?

Отчаиваться нашим спортсменам не стоит, у них еще будут их старты. Думаю, что вряд ли поменяются фавориты чемпионата мира за год, хотя загадывать в фигурном катании никогда не следует», – сказала Леонова.

Перенос фигурного чемпионата мира на октябрь – абсурд. Осенью турнир не нужен ни спортсменам, ни болельщикам