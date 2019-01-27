Татьяна Навка: «В США еще 3 недели назад все смеялись, когда им рассказывали о вирусе. Сегодня скорая помощь перегружена»

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка обратилась к подписчикам на тему ответственности в период пандемии коронавируса.

«Хотела бы сегодня поговорить об ответственности в период пандемии. Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что еще три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение.

Многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введен.

Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно. Она сама заболела, у нее была вторая волна, когда ее накрыло спустя пять дней, лихорадило с температурой, в полусознательном состоянии.

Произошло это резко, еще вчера она бегала по Централ Парку и прекрасно себя чувствовала, а уже наутро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого.

Поэтому, увидев новости из России, ролик, как наш президент посещал инфекционную больницу, она позвонила мне, если хотите – это был крик души, крик-предупреждение. Потому что пока все не так плохо, пока ситуацию можно контролировать, то к этому нужно подойти без паники, серьезно и с осознанным пониманием того, что необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности.

Я посмотрела статистику, на данный момент США занимает третье место в мире по количеству зараженных в мире, уступая только Китаю и Италии, при том, что вирус пришел к ним позже. И это тот рейтинг, в котором очень бы хотелось, чтобы Россия занимала одно из последних мест! Поэтому будьте внимательны, ответственны, берегите себя, своих родных и близких!

P.S. Во избежание слухов, домыслов, накруток есть официальная информация. Минздрав Подмосковья, например, сделал отдельную страницу. Там ответы на все главные вопросы. Очень важно распространить именно достоверную информацию и донести ее до старшего поколения. Самое время проявить заботу», – написала Навка в инстаграме.