Татьяна Волосожар: «Мы решили срочно вернуться домой. США закрывают на строжайший карантин из-за коронавируса»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что вместе с супругом Максимом Траньковым и дочкой срочно вылетит из США, так как страна закрывает границы из-за коронавируса.

«Мы решили срочно вернуться домой.

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Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты.

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Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. Наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений – маленькое озеро у дома, но, если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать – единственно верное решение. Тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределенный срок.

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Завтра в 8 утра у нас самолет из Майами. Улететь сейчас тоже непросто, даже доехать до города вылета – целый квест. Поэтому начинаем экстренные сборы, пожелайте нам удачи!

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Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей – самое важное! Скорее бы все наладилось и все были здоровы!» – написала Волосожар.