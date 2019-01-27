Минздрав Квебека рекомендовал не пускать на ЧМ-2020 людей из стран с карантином из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Квебека выпустило рекомендации по проведению чемпионата мира по фигурному катанию-2020 в Монреале в связи с угрозой коронавируса.

Рекомендации министерства:

• люди из стран, в которых рекомендован добровольный карантин, должны воздержаться от участия на турнире;

• люди с симптомами, похожими на заболевание коронавирусом, не должны участвовать на турнире;

• люди, находившиеся в условиях с высоким риском заражения коронавирусом, не должны участвовать на турнире;

• на турнире должен быть усилен контроль над личной гигиеной;

• должно быть организовано место, где люди, у которых появится температура или кашель, могли бы быстро себя изолировать от окружающих;

• попросить участников воздержаться от традиционных приветствий: рукопожатий и поцелуев;

• избегать того, чтобы участники обменивались едой или напитками. Увеличить число точек питания, чтобы не создавались очереди. Всю еду должна подаваться в индивидуальной упаковке;

• стараться избегать очередей и массовых скоплений людей;

• тщательно регулировать прибытие и отбытие участников.

Чемпионат мира-2020 в Монреале пройдет с 18 по 22 марта. Сейчас карантин из-аз коронавируса объявлен в Италии и Китае, случаи заражения новым вирусом выявлены во многих странах, в том числе в России (20 случаев) и Канаде (93). На данный момент случаев заражения коронавирусом в мире насчитывается около 120 тысяч.

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Чемпионат мира по фигурному катанию 2020, расписание на 18 марта