Решение о проведении, отмене или переносе Олимпийских игр-2020 в Токио будет принято в мае

Решение о проведении в запланированные сроки, отмене или переносе Летних Олимпийских игр-2020 в Токио будет принято в мае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в национальном Олимпийском комитете Греции.

«Сейчас пока рано говорить об этом. Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно все», – сообщил источник агентства.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Японии – свыше 1200 человек.

Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что в связи с распространением коронавируса возможен перенос Игр на два года.

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей