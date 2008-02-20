Евгений Плющенко: «Медведева столько лет представляла нашу страну, что ей уже надо закончить со спортом»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что пора завершать спортивную карьеру, а также поддержал введение возрастного ценза в фигурном катании.

– Во второй части сезона среди российских фигуристок соревнуются три человека, остальные по сути уже вне игры. Есть идея, что из-за высокой конкуренции, может быть, кому-то стоит гражданство менять. Вам она по душе?

– Может быть, стоит. Я бы даже приветствовал такое. Много классных девочек и мальчиков у нас. Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну – почему нет?

– А если конкретизировать и говорить о Медведевой и Туктамышевой? Почему-то в их контексте этот вопрос сразу вызывает негатив.

– Каждый выбирает свой путь. Но Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой – это ее выбор.

Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Да, она их делает, может быть, еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц.

А соперницы растут и растут. Можно, конечно, надеяться на травму у соперника, что кто-то вылетит. Алена Канышева же попала под травму, ушла в танцы. Сейчас в целом активная текучка.

– Получается, мы движемся к тому, что соревноваться между собой будут юниорки?

– Если поднимут возрастной ценз до 17 лет на предстоящем конгрессе, все изменится. И я это приветствую. Потому что 15-летние обычно побеждают — и идут домой, зарабатывать деньги в шоу. А через год-два они уже никому не нужны.

Тело выросло, грудь выросла, мозг по-другому функционирует... А если поднять возраст на пару лет, то изменится и подготовка. Кататься будет сложнее, чем выйти в 12 лет и сделать несколько четверных. Да и никто не знает, что через пять лет из этого парня и девушки к 17 вырастет, – отметил Плющенко.

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