Тутберидзе о том, как выгоняла Загитову из группы: «Наверное, она вошла в рутину. Вначале было предупреждение, потом – до свидания»

Этери Тутберидзе в фильме для японского канала «Асахи» рассказала, как выгоняла из группы Алину Загитову.

– Хотелось бы узнать, как вы ее отправили. Что там случилось? Что за причина?

– Наверное, она вошла в какую-то рутину. Спортсмен начинает кататься и думает: вот оно счастье, я в группе Тутберидзе, рано или поздно из меня сделают звезду, я здесь – значит, все хорошо.

И спортсмен перестает работать и выжимать из себя лучшее, что может на сегодня. Он просто есть. И, входя в эту рутину… ничего не происходит. И тогда я начинаю понимать: одно дело, когда спортсмен две остановки на метро проехал – он ничего не теряет, просто живет в Москве, тренируется или здесь или там. Получится – получится, не получится – нет.

А здесь же другая история: люди приехали из другого города, живут в съемной квартире вдали от семьи. Есть разделение: мучается семья, мучается девочка. И если я не уверена, что при всех этих потерях будет результат, я расстаюсь с этими спортсменами.

Потому что я боюсь брать на себя ту ответственность. Им кажется: Тутберидзе все равно сделает результат. Родители доверяют тебе, родители оплачивают квартиру – живут вдали от ребенка. А ничего не произойдет, если ребенок не будет выкладываться.

Вначале было, может быть, какое-то предупреждение – ничего не повлияло. И потом было просто до свидания, – вспомнила Тутберидзе.

«Ее глаза проникали и цеплялись за меня». Первая встреча Загитовой и Тутберидзе