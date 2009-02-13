Александра Трусова: «В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде»

Российская фигуристка рассказала о планах выучить все прыжки в четыре оборота.

Трусова уже владеет четверным лутцем, флипом, сальховом и тулупом.

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на . В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня пример трудолюбия.

Я люблю все свои программы, они все разные. Мне не нравится выступать два сезона подряд с одной. В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек «Игры престолов». Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», – сказала Трусова в интервью журналу Tatler.

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