Александра Трусова: «В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах выучить все прыжки в четыре оборота. 

Трусова уже владеет четверным лутцем, флипом, сальховом и тулупом. 

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде. В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня пример трудолюбия.

Я люблю все свои программы, они все разные. Мне не нравится выступать два сезона подряд с одной. В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек «Игры престолов». Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», – сказала Трусова в интервью журналу Tatler. 

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Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official)

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