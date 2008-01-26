Чайковская о Косторной, Щербаковой и Трусовой: «Немножко расстраивает, что они не рассчитывают силы до конца. Ведь все три упали»

Заслуженный тренер России Елена Чайковская подвела итоги женских соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Первое место заняла российская фигуристка , второе – Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

«Было абсолютно ожидаемо, что мы заберем весь пьедестал. Немножко расстраивает, что они, видимо, еще не рассчитывают свои силы до конца. Здесь тренеры должны подумать, как будет лучше. Ведь все три упали во время проката. Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев.

Они тренируют новые элементы, но на чемпионате Европы важен грамотный расчет, нужно стараться избегать ошибок. Не уверена, что Косторной нужно было вставлять этот лутц в самом конце. Она уже была без ног, пошла без хода, поэтому упала. Можно было лутц поставить раньше, но тут надо тренерам думать.

Им есть над чем поразмыслить, чтобы к чемпионату мира прокаты были без падений, тогда будет другой эффект и впечатление.

Но все три девушки показали, чем будет женское фигурное катание в следующее десятилетие. Без четверных прыжков теперь никак. Это наш прорыв», – сказала Чайковская.

Глупости случаются, когда боишься проиграть. Вот и Косторная упала с простого прыжка, но все-таки взяла золото Евро

«Давай, давай!» Косторная позвала подруг по команде на верхнюю ступень пьедестала, чтобы вместе спеть гимн

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