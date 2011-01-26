Алена Косторная: «Даже не победа, а попадание на пьедестал чемпионата Европы – это радость»

Российская фигуристка рассказала, как для нее сложился победный чемпионат Европы в австрийском Граце.

«Я очень рада, что могу находиться здесь. Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, – это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы – это уже не задача.

Я не видела прокатов Ани и Саши, потому что меня просто не пускали туда, не открывали шторку, не видела ничего, так как баллы объявляли на двух языках. На английский я не обращала внимания, а на немецком ничего не понимала», – сказала Косторная.

«Кататься последней в разминке мне было не тяжело. Три-четыре минуты разницы не дают никакого преимущества, если ты катаешься раньше.

Я стараюсь не думать, что было бы, если бы я все сделала. Просто постараюсь сделать все в следующий раз, и посмотрим, какой будет результат», – цитирует фигуристку «Чемпионат».

Глупости случаются, когда боишься проиграть. Вот и Косторная упала с простого прыжка, но все-таки взяла золото Евро

«Давай, давай!» Косторная позвала подруг по команде на верхнюю ступень пьедестала, чтобы вместе спеть гимн