Косторная о победе на ЧЕ: «Счастлива, потому что это настоящий сюрприз. Не ожидала, что стану первой»

Российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз. В моей произвольной были допущены ошибки, я не ожидала, что стану первой. Я хочу кататься чисто и улучшать программы, достигать больших успехов.

Во время проката в голове не происходило ничего. Все, что я хотела, это откататься чисто. Теперь я хочу выступить в гала, посмотреть фильмы и потом парочку дней отдохнуть», – рассказала Косторная.

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