Косторная о победе на ЧЕ: «Счастлива, потому что это настоящий сюрприз. Не ожидала, что стану первой»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала победу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз. В моей произвольной были допущены ошибки, я не ожидала, что стану первой. Я хочу кататься чисто и улучшать программы, достигать больших успехов.

Во время проката в голове не происходило ничего. Все, что я хотела, это откататься чисто. Теперь я хочу выступить в гала, посмотреть фильмы и потом парочку дней отдохнуть», – рассказала Косторная.

Косторная доминирует в короткой программе весь сезон. Странные правила не позволяют Трусовой и Щербаковой догнать ее

Первый Евро без Медведевой и Загитовой за 4 года: что дала их эпоха фигурному катанию?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья