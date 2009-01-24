Дмитрий Алиев о победе на чемпионате Европы: «Перейти из лыжных гонок в фигурное катание было правильным решением»

Российский фигурист Дмитрий Алиев, завоевавший золото на чемпионате Европы, поделился эмоциями после победы.

«Всем большое спасибо, я безумно рад. Я прекрасно себя чувствовал вчера и сегодня. Ощущаю очень много позитива и счастья, спасибо, Россия, спасибо, фанаты, семья!

Безусловно, было правильно перейти из лыжных гонок в фигурное катание. Но они дали мне нужный дух, нужные силы. Сегодня я чемпион Европы по фигурному катанию. Я думаю, что принял верное решение и иду правильным путем.

Благодарю каждого, кто в меня верил и поддерживал. Вы были прекрасны, я вас слышал как никогда. Это подбадривает и закаляет, дает больше сил. Спасибо, низкий вам поклон», – сказал Алиев в интервью после проката.

🥇 🥈 Алиев выиграл золото на чемпионате Европы в Граце, Даниелян – серебро