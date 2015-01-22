Владимир Путин: «Фигурное катание привлекает внимание. Особенно сейчас, когда наши спортсменки добиваются ошеломляющих результатов»

Президент России Владимир Путин поделился мнением о фигурном катании.

«Такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, привлекает внимание. Особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, добиваются таких ошеломляющих результатов. К этому всегда прислушиваются миллионы людей.

И это не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, который привлекает внимание миллионов людей, делают еще и другую позитивную работу – она только эффективнее становится, потому что люди прислушиваются к вам», – сказал Путин во время встречи со студентами образовательного центра «Сириус» в Сочи.

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