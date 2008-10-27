Илья Авербух: «Можно ли сказать, что Трусова – лидер на долгие годы? Нет. Ротация девушек очень высока»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года поделился мнением насчет победы Александры Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada.

«Еще в начале сезона я сразу говорил, что Саша, наверное, одна из главных претенденток на победу и звание чемпионки в этом сезоне. Высоты, которые она показала и показывает – это запредельные высоты.

Сложность ее программы настолько высока, что соперницам нужно рассчитывать только на то, что она будет допускать ошибки. А других шансов у них, в общем-то, нет, чтобы победить такую программу с таким колоссальным набором элементов.

Кроме того, чтобы самим учить четверные прыжки, а в середине сезона эти прыжки никто учить не будет. Если Александре удастся сохранить такую форму на протяжении всего сезона, то она одна из главных претенденток на звание чемпионки мира в этом году.

Можно ли сказать, что она лидер на долгие годы? Нет. Мы видим, что ротация девушек очень высока. Ей 15 лет, впереди — формирование и большой и сложный этап. Не будем говорить ни о каких долгих годах, говорим только об этом сезоне, и в нём главный фаворит – .

Не будем говорить ни о каких долгих годах, говорим только об этом сезоне, и в нем главный фаворит – Александра Трусова. Наряду с ней, конечно, не забываем ни про , ни про Анну Щербакову, ни про Алену Косторную. Наверное, чуть дальше стоит Лиза Туктамышева, и сложнее всего в эту борьбу будет включиться Жене Медведевой», – сказал Авербух.

Саша Трусова – рожденная прыгать четверные. Хотя тренер помнит ее деревянной и дерганой

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