Траньков о Ягудине: «Олимпийский чемпион не должен себя так вести»

Двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков поделился мнением насчет того, как чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин ведет соцсети.

«У меня нет каких-то отношений с Ягудиным. Мне не нравится, как человек ведет себя в публичном пространстве.

Я считаю, что олимпийский чемпион не должен себя так вести. Когда мы выигрываем Олимпийские игры, то выигрываем не только медаль и какие-то блага, но и берем на себя большую ответственность.

Но есть олимпийские чемпионы, которые не понимают этой ответственности. Очень много детей и еще не состоявшихся людей смотрят на тебя, и они совсем по-другому воспринимают твои слова.

Это не только касается Леши, но и, например, Евгения Кафельникова. Олимпийского чемпиона, который публикует в твиттере абсолютно ужасные посты, которые видят дети. Я бы не хотел, чтобы моя дочка занималась теннисом, потому что когда-нибудь Кафельников может стать ее кумиром и она прочтет его записи.

Алексей Спиридонов тоже «красавчик». Но он не Кафельников. Кафельников – великий спортсмен, а Спиридонов – ноунэйм. Для меня. Я олимпийский чемпион и могу сказать, что Спиридонов для меня не является выдающимся спортсменом. Он спортсмен высокого хайпа, но не уровня. Такие тоже бывают», – сказал Траньков.