ФФКР: «Тутберидзе рассказала, что Загитова написала ей, что уже соскучилась по соревнованиям»

Теги сборная России ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова соскучилась по соревнованиям. 

Комментарий Тутберидзе приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Как и в прошлом году, три первые места на чемпионате России заняли спортсменки группы Тутберидзе – Щербакова, Косторная, Трусова. Алина Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры.

Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям», – сообщает пресс-служба ФФКР

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