ФФКР: «Тутберидзе рассказала, что Загитова написала ей, что уже соскучилась по соревнованиям»

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова соскучилась по соревнованиям.
Комментарий Тутберидзе приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
«Как и в прошлом году, три первые места на чемпионате России заняли спортсменки группы Тутберидзе – Щербакова, Косторная, Трусова. Алина Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры.
Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям», – сообщает пресс-служба ФФКР.