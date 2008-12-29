ФФКР: «Тутберидзе рассказала, что Загитова написала ей, что уже соскучилась по соревнованиям»

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что олимпийская чемпионка соскучилась по соревнованиям.

Комментарий Тутберидзе приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Как и в прошлом году, три первые места на чемпионате России заняли спортсменки группы Тутберидзе – Щербакова, Косторная, Трусова. Алина Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала объявила о приостановке спортивной карьеры.

Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям», – сообщает пресс-служба .