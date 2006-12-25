Загитова и Медведева выступят в показательных выступлениях сборной России 29 марта в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган анонсировал участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в показательных выступлениях в Москве 29 марта.

Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры. Помимо чемпионки Пхенчхана-2018, в Москве выступят двукратная чемпионка мира и другие фигуристы сборной России.

«Вся сборная России по фигурному катанию, включая и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях «Россия – вперед!», которые пройдут 29 марта на арене «Мегаспорт» в Москве», – сказал Коган.

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