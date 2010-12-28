Анна Щербакова: «Сейчас буду работать над тройным акселем, постараюсь его сделать и вставить в программы»

Победительница чемпионата России-2020 Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на турнире.

«Очень нервничала, потому что была задача отобраться. Рада, что получились прыжки, что смогла отобраться.

Были нюансы, которые будем исправлять. На сегодня я довольна», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

«Очень рада, что не испортила себе перед Новым годом настроение, буду праздновать на даче всей семьей. Поздравляю всех с Новым годом, хочу поблагодарить всех – тренеров, близких, болельщиков.

Я уже второй раз приезжаю раньше музыки и делаю дополнительный шаг перед последним вращением. Это бывает, но нежелательно.

Я сейчас буду работать над тройным акселем, постараюсь его сделать и вставить в программы», – цитирует Щербакову «РИА Новости».

⚡ Щербакова выиграла чемпионат России, Косторная – 2-я, Трусова – 3-я