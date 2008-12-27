Евгения Медведева: «Хочу извиниться за то, что так холодно реагировала на поддержку зала после проката»

Российская фигуристка извинилась за свою реакцию на оценки после проката короткой программы на чемпионате России в Красноярске (5-е место).

– Сегодня была совершенно потрясающая поддержка. Ощущали энергетику?

– Да, это правда. Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжелым, поэтому пользуясь сейчас возможностью, хотела бы поблагодарить за такую теплоту, за подарки. Впечатления, конечно, сегодня колоссальные.

– Что сказал ?

– Он сказал, что гордится мной.

– Вам в карьере часто приходилось после 5-го места в короткой попадать на пьедестал?

– Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала, – рассказала Медведева.