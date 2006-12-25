Трусова заявила тройной аксель в короткую и пять четверных в произвольную на чемпионате России, Туктамышева не планирует прыгать четверной тулуп

Российские фигуристки огласили контент на программы чемпионата страны, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров заявила в короткую программу тройной аксель, в произвольную четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова планирует исполнить в произвольной два четверных лутца и флип.

Рекордсменка мира по сумме двух программ заявила три тройных акселя на два проката.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, овладевшая четверным тулупом, не заявила этот прыжок в произвольную программу. Кроме того, она планирует прыгать только один тройной аксель в произвольной.

Короткую женщины откатают 27 декабря, выступление с произвольной запланировано на 28 декабря.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске