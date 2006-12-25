Трусова заявила тройной аксель в короткую и пять четверных в произвольную на чемпионате России, Туктамышева не планирует прыгать четверной тулуп

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Российские фигуристки огласили контент на программы чемпионата страны, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила в короткую программу тройной аксель, в произвольную четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова планирует исполнить в произвольной два четверных лутца и флип.

Рекордсменка мира по сумме двух программ Алена Косторная заявила три тройных акселя на два проката.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, овладевшая четверным тулупом, не заявила этот прыжок в произвольную программу. Кроме того, она планирует прыгать только один тройной аксель в произвольной.

Короткую женщины откатают 27 декабря, выступление с произвольной запланировано на 28 декабря.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

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