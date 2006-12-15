Максим Траньков: «Во что превратилось фигурное катание? Околофутбол отдыхает. Нигде такого г-на нет, стыдобище»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о болельщиках в современном фигурном катании.

«Блин, во что превратилось фигурное катание? Околофутбол отдыхает... Грустно. Пишут люди, а стыдно нам (фигуристам), почему-то.

Весь мир объехал и нигде такого г-на нет, стыдобище. Люди обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям», – написал Траньков.

«Мир искусства на льду, красоты, классики, эстетики всегда был понятен только узкому кругу ценителей. Настоящих поклонников этого вида спорта. Пришло новое время, а с ним в фигурное катание пришло слово «фанат».

Не болельщик, не любитель или поклонник – фанат. Я буду скучать по старому доброму фигурному катанию, только время покажет, к чему это приведет.

А пока, что мое сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро и эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга.

Я попытался убежать от этого год назад, после чемпионата России, вернулся год спустя в надежде, что улеглось, но все стало еще хуже.

Теперь осталось только синхронное катание, вид в который раковые клетки фанатства еще не пустили свои метастазы. Уверен мало кто из фанатов в курсе, что мы действующие чемпионы мира в этом виде. И он реально массовый в мире и у нас.

Теперь, пожалуй, буду следить внимательно за синхронным, ибо все остальное у меня вызывает горечь и стыд, спасибо тебе, фанат», – добавил Траньков.

Блин, во что превратилось Фигурное Катание?!... Околофутбол отдыхает... грустно... пишут люди, а стыдно нам (фигуристам) почему то. Весь мир обьехал и нигде такого г-на нет, стыдобище. Люди обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям... — Maxim Tran’kov (@xam_trankov) December 15, 2019

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