Александр Жулин: «Зачем Загитовой падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают?»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать перерыв в карьере.

«Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья.

Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю – это утопическая идея.

Это действительно красотища, но даже я признал – безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего – молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает.

Время не остановить – ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина – зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают.

Верное решение, и Этери Тутберидзе молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление – Алина сказала о своих тренерах «это моя вторая семья, у нас замечательные отношения». Я рад – очень разумная девушка оказалась, большая умница», – сказал Жулин.

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой

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