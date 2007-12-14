Александр Жулин: «Зачем Загитовой падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают?»

Тренер Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки сделать перерыв в карьере.

«Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья.

Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю – это утопическая идея.

Это действительно красотища, но даже я признал – безумно интересно смотреть на пять четверных , на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего – молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает.

Время не остановить – ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина – зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают.

Верное решение, и молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление – Алина сказала о своих тренерах «это моя вторая семья, у нас замечательные отношения». Я рад – очень разумная девушка оказалась, большая умница», – сказал Жулин.

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