Евгений Плющенко: «Может быть, Загитова перейдет к другим тренерам? Ей нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может вернуться в спорт под руководством нового тренера. 

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени.

Надо двигаться дальше – впереди еще много времени, а она мощный спортсмен.

Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было – я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира», – сказал Плющенко.

Отпустите Загитову! Она могла бы кататься еще, но ей незачем возвращаться

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой

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