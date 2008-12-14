Евгений Плющенко: «Может быть, Загитова перейдет к другим тренерам? Ей нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что олимпийская чемпионка может вернуться в спорт под руководством нового тренера.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени.

Надо двигаться дальше – впереди еще много времени, а она мощный спортсмен.

Да, была неудача в финале в Турине, но и у меня такое было – я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира», – сказал Плющенко.

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