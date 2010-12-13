Этери Тутберидзе: «Позволили Загитовой принять решение о перерыве, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Это решение не пришло случайно. Алина порядка полутора лет озвучивала это решение, и оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными. И это уже была какая-то просьба: летом (когда общались с ней) как со взрослым и серьезным человеком, она просила: дайте мне паузу, просто паузу, я хочу сама прийти к тому решению, что я хочу соревноваться.

Она очень красиво катается, и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем своим тренерским составом, федерацией пытались убедить, уговорить опять продолжить. Мне почему-то кажется, что она все равно без этого не сможет, и просто ей нужно прийти к этому самой, а не тогда, когда ее уговаривают и все равно у нее остаются сомнения. Нужно, чтобы сама она пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать.

Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит, работает, чтобы в любой момент, когда она примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы все-таки позволили Алине принять это решение. Наверное, для того чтобы – как мне кажется – побыстрее она соскучилась и вернулась обратно», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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