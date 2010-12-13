Этери Тутберидзе: «Позволили Загитовой принять решение о перерыве, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию приостановить карьеру.

«Это решение не пришло случайно. Алина порядка полутора лет озвучивала это решение, и оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными. И это уже была какая-то просьба: летом (когда общались с ней) как со взрослым и серьезным человеком, она просила: дайте мне паузу, просто паузу, я хочу сама прийти к тому решению, что я хочу соревноваться.

Она очень красиво катается, и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем своим тренерским составом, федерацией пытались убедить, уговорить опять продолжить. Мне почему-то кажется, что она все равно без этого не сможет, и просто ей нужно прийти к этому самой, а не тогда, когда ее уговаривают и все равно у нее остаются сомнения. Нужно, чтобы сама она пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать.

Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит, работает, чтобы в любой момент, когда она примет решение вернуться, это было возможно сделать. Мы все-таки позволили Алине принять это решение. Наверное, для того чтобы – как мне кажется – побыстрее она соскучилась и вернулась обратно», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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