Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года.

«Решение, которое было принято сегодня в Лозанне, – удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про чистых спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг, – этих ребят мне не жалко.

Я уверен, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, – это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря.

Я хочу пожелать всем спортсменам терпения и не терять надежду, что в ближайшие 4 года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах.

Что же касается , было бы здорово, чтобы они озвучили имена всех, кто, по их мнению, причастен к допинговому скандалу, и функционеров, и спортсменов, – и дисквалифицировали именно их! А не всех подряд без разбора. Это настоящий беспредел перед честными спортсменами.

Такие успешные организации, как НХЛ, НФЛ, вообще не обращают внимания на рекомендации WADA и являются коммерчески самыми успешными спортивными турнирами в мире. Когда надо, они проводят собственные независимые расследования.

Куда же смотрят и другие организации? И еще, посмотрите на эту фотографию и призадумайтесь: а они тут при чем? Они чем провинились?

И тут же вспомните про астматиков-норвежцев, про Армстронга, про американца Майкла Фелпса, про американскую сборную по гимнастике и так далее! Это что пришло в голову сразу, уверен, там длинная цепочка! Им ничего!

Мы все равно круче всех остальных и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские!» – написал Ягудин в инстаграме.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА