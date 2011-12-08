Загитова из-за травмы снялась с показательных выступлений в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка снялась с показательных выступлений в Финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине.

Сообщается, что накануне российская фигуристка получила травму ноги при падении с двойного акселя в произвольной программе.

В Финале Гран-при Загитова шла второй после короткой программы, но допустила несколько ошибок в произвольной и заняла последнее место.

Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России, который пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске.

Этот финал Гран-при мы вспомним через годы. И дело не в победе Косторной или поражении Загитовой